Метрополитен Новосибирска объявил о закрытии одного входа на станцию «Площадь Маркса»

В Новосибирске изменится режим работы входа №4 на станции метро «Площадь Маркса». Об этом сообщает пресс-служба новосибирского метрополитена.

– С 22 мая по 5 июня 2023 года вход №4 на станции «Площадь Маркса» работает с 5.45 до 21.00. Режим работы входа меняется в связи с проведением строительных работ по примыканию подземного перехода из ТЦ «Грани» к входу №4 на станции «Площадь Маркса», – говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году также сообщалось о том, что четыре входа на станцию метро «Площадь Маркса» рядом с остановкой транспорта «Башня» поочередно закроют из-за демонтажа надстроек над ними.

Напомним, что правительство Новосибирской области озвучило условия, при которых власти региона смогут участвовать в программе софинансирования проектирования продления Дзержинской линии метро посредством предоставления бюджету города Новосибирска субсидий.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске строительство двух новых станций метро оценили в 14 млрд рублей.