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Жильцам соседних с пострадавшим от взрыва дома на Линейной компенсируют ущерб

  • 02/04/2023, 11:50
Автор:
компенсация пострадавшим от взрыва газа на Линейной
Собственникам будет предоставлено права выбора компенсации.

Жителям нескольких домов, получивших повреждения в результате взрыва на Линейной, мэрия Новосибирска компенсирует ущерб. Соответствующее постановление за подписью главы города размещено на сайте муниципалитета.

Установить дополнительные меры социальной поддержки лиц, проживающих в многоквартирных домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной, пострадавших от обрушения строительных конструкций многоквартирного дома в городе Новосибирске по ул. Линейной, 39, за счет средств бюджета города Новосибирска, говорится в постановлении.

Как следует из документа далее, собственникам жилья в указанных домах городское руководство предоставляет выбор получения компенсации – либо проведением необходимых ремонтных работ МКУ «Центральное», либо денежной компенсации работ, выполненных самими собственниками. За компенсацией новосибирцы могут обратиться в администрацию Центрального округа (ул. Ленина, 57, к. 207), приложив следующие документы:

  • паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
  •  договор на выполнение работ по замене поврежденных окон в квартирах (включая лоджии, балконы),
  • документ, подтверждающий оплату выполненных работ, акт выполненных работ и реквизиты кредитной организации для перечисления денежных средств.
  • копию документа, подтверждающего право собственности на квартиру, либо копию договора социального найма на жилое помещение, расположенные в домах № 37, 39/1, 41 по ул. Линейной в городе Новосибирске.

Напомним, что утром 9 февраля в доме №39 на ул. Линейной произошёл взрыв газа. В результате 14 человек погибли, ещё ряд жителей дома получили ранения. В настоящее время данный дом признан подлежащим сносу, собственникам его квартир предоставляется компенсация за жилье в денежном эквиваленте либо в виде нового жилого помещения.

 

Ранее редакция сообщала о возможности получения компенсации морального вреда из-за нарушением графика работы общественным транспортом.

Фото flickr – Gensa Gensa

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : компенсация пострадавшим от взрыва газа на Линейной Взрыв газа на Линейной


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