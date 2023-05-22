Следователи проводят проверку по массовой драке на Хилокской

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по массовой драке на улице Хилокская. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

— В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в Новосибирске вечером 21 мая на улице Хилокской мигранты устроили массовую драку.

Отметается, что год назад руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и мигрантов с местного рынка.

Ранее редакция сообщала о том, что проводится проверка прокуратуры в связи массовой гибелью рыбы в Бердском заливе.