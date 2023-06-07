За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей

В период с 2019 по 2021 год общая сумма обязательств мэрии Новосибирска по итогам предъявленных к муниципалитету искам и вынесенных судебных решений составила 907,8 млн рублей. Такие данные привели аудиторы городской контрольно-счетной палаты после анализа расходов бюджетных средств на исполнение судебных актов. По информации КСП Новосибирска, за период 2019—2021 годов мэрией Новосибирска исполнены 5,6 тысячи решений. Наибольшее количество исполненных решений (99,7%) вынесено по искам, предусматривающим взыскания по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений на сумму 895,3 млн рублей.

— Палата отмечает, что в анализируемом периоде были исполнены 17 судебных решений по статье «Выплата компенсаций за изъятие объектов, подлежащих сносу» на общую сумму 54 млн рублей, — сообщил аудитор Сергей Ерохин на заседании комиссии горсовета Новосибирска по контролю за работой органов исполнительной власти. — Анализ данных сумм, предъявленных ко взысканию на основании судебных решений, показал, что в отношении большинства судебных решений (около 80% ежегодно от общего количества) сумма взысканий составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Доля судебных взысканий до 50 тысяч — 18%.

В контрольно-счетной палате обозначили и наиболее затратные в плане судебных издержек департаменты (включая их подведомственные учреждения). В частности, из 49 судебных решений на сумму более 1 млн рублей 17 приходятся на департамент строительства и архитектуры, 14 — на департамент энергетики и ЖКХ. Исполнены 15 документов на общую сумму 12,4 млн рублей.

— Из них 13 исполнительных документов — по выплате компенсаций за неисполнение судебного акта в разумный срок в связи с нарушением прав детей-сирот на предоставление жилого помещения, — говорит Сергей Ерохин. — Кроме того, исполнены два судебных решения на оплату упущенной выгоды и в виде реального ущерба, связанного со строительством на арендованном земельном участке.

Что касается департаментов, то 96% от общего количества исполненных решений и 98% от общей суммы затрат приходятся на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент строительства и архитектуры, департамент земельных и имущественных отношений, департамент энергетики и ЖКХ и департамент образования.

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