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За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей

  • 07/06/2023, 10:01
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За три года мэрия Новосибирска заплатила по судебным искам почти миллиард рублей
В городской контрольно-счетной палате назвали департаменты, по которым чаще всего выносились судебные решения о взыскании.

В период с 2019 по 2021 год общая сумма обязательств мэрии Новосибирска по итогам предъявленных к муниципалитету искам и вынесенных судебных решений составила 907,8 млн рублей. Такие данные привели аудиторы городской контрольно-счетной палаты после анализа расходов бюджетных средств на исполнение судебных актов. По информации КСП Новосибирска, за период 20192021 годов мэрией Новосибирска исполнены 5,6 тысячи решений. Наибольшее количество исполненных решений (99,7%) вынесено по искам, предусматривающим взыскания по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений на сумму 895,3 млн рублей.

Палата отмечает, что в анализируемом периоде были исполнены 17 судебных решений по статье «Выплата компенсаций за изъятие объектов, подлежащих сносу» на общую сумму 54 млн рублей,  сообщил аудитор Сергей Ерохин на заседании комиссии горсовета Новосибирска по контролю за работой органов исполнительной власти.  Анализ данных сумм, предъявленных ко взысканию на основании судебных решений, показал, что в отношении большинства судебных решений (около 80% ежегодно от общего количества) сумма взысканий составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Доля судебных взысканий до 50 тысяч  18%.

В контрольно-счетной палате обозначили и наиболее затратные в плане судебных издержек департаменты (включая их подведомственные учреждения). В частности, из 49 судебных решений на сумму более 1 млн рублей 17 приходятся на департамент строительства и архитектуры, 14 на департамент энергетики и ЖКХ. Исполнены 15 документов на общую сумму 12,4 млн рублей.

Из них 13 исполнительных документов по выплате компенсаций за неисполнение судебного акта в разумный срок в связи с нарушением прав детей-сирот на предоставление жилого помещения, говорит Сергей Ерохин. Кроме того, исполнены два судебных решения на оплату упущенной выгоды и в виде реального ущерба, связанного со строительством на арендованном земельном участке.

Что касается департаментов, то 96% от общего количества исполненных решений и 98% от общей суммы затрат приходятся на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент строительства и архитектуры, департамент земельных и имущественных отношений, департамент энергетики и ЖКХ и департамент образования.

Ранее редакция сообщала, какие отрасли городской экономики — самые богатые на нарушения.

Фото Pixabay.com, автор Succo

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд исполнительное производство аудиторы КСП


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