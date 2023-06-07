На улице Кубовой в Новосибирске построят школу за 1,3 млрд рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на разработку документации и строительства школы по адресу ул. Кубовая,100 в Заельцовском районе Новосибирска. Информация размещена на сайте Госзакупок. Она будет состоять из двух корпусов.

— На земельном участке с кадастровым номером 54:35:031060:1075, площадью 9096 кв. метров предусмотреть здание школы (1-й корпус) на 825 мест (с 1 по 11 классы) в одну смену. Здание школы запроектировать 4-х-5-ти этажное с техническим подвалом ориентировочной площадью — 16 тыс кв. метров, — говорится в документации.

Под спортивный блок выделен земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:39525. Его площадь 8474 кв. метров. Здание спортивного блока будет 1-2-х этажным, с техническим подвалом ориентировочной площадью до 2000 кв. метров. Ориентировочный размер спортивного блока 42×24 м2.

Материал, из которого планируется строить школу — кирпич.

Предполагается, что количество классов в параллелях с 1 по 11 классы составит по три класса по 25 человек в параллели.

Помимо учебных классов, в школе запланированы восемь кабинетов дополнительного образования (кабинет, экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правила дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также кабинет центра детских инициатив для старших классов.

Цена контракта — 1,29 млрд рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2023-2024 финансовые годы, в том числе субсидии из областного и федерального бюджетов.

Срок выполнения работ по контракту: до 02 декабря 2024 года (включительно). Гарантийный срок, предусмотренный договором — 5 лет.

Напомним, в мэрии Новосибирска озвучивали планы по строительству в 2023 году не менее 10 школ. Рост числа учащихся в школах города опережает темпы ввода общеобразовательных организаций. Острой остается проблема второй смены.

Ранее редакция рассказывала, что школу на Тургенева достроит «Агросервис».