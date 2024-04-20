Перед вокзалом Новосибирск-Главный открылся фонтан

Компания «Экспресс-пригород» включила один из первых фонтанов в городе. Он расположен на территории пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В этом году фонтану исполняется 18 лет.

— Весь функциональный комплекс — вокзал, павильон и пешеходный мост — органично дополняет здание вокзала дальнего следования, а уникальная башня с часами украшает вид города, — отметили в пресс-службе.

Напомним, 25 апреля запланирован первый, после реставрации, запуск фонтана «Мишка», который расположен в Первомайском сквере.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день установлено 160 фонтанов.

Ранее редакция сообщала о том, где этим летом смогут искупаться новосибирцы.