5 миллионов пластиковых крышек обменяли на 6 слуховых аппаратов в Новосибирске

5 миллионов пластиковых крышечек обменяли на 6 слуховых аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «САХ».

— В конце 2023 года было собрано 10 тонн 480 килограммов крышечек от напитков: молока, кефира воды. За сдачу которых выручили более 200 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

На эти деньги закупили 6 слуховых аппаратов для детей с тугоухостью.

Также «САХ» планирует возобновить выездные акции «Экомобиля» в Центральном парке, где будет обменивать полезные крышечки на мороженое.

Ранее редакция сообщала о том, что жалобы на вывоз мусора сократилось в разы в Новосибирске.