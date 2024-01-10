Бассейн СКА ввели в эксплуатацию после реконструкции в Новосибирске

Бассейн СКА после реконструкции ввели в Новосибирске. Об этом сообщает министерство физкультуры и спорта Новосибирской области.
Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Официально открыть бассейн для занятий спортом власти планируют в феврале.
Напомним, что решение о реконструкции СКА, введенного в эксплуатацию в 60-х годах, было принято еще в 2012 году, когда объект перешел на баланс области от Минобороны РФ, но процедура согласования документов затянулась. В проект неоднократно вносили коррективы. Окончательное утверждение он прошел осенью 2020 года. Работы начались в феврале 2021 года.
Ранее редакция сообщала о том, что застройщик продает бассейн в жилмассиве Новосибирска.
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