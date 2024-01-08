Жалобы на вывоз мусора сократилось в разы в Новосибирске

Количество жалоб на вывоз мусора в Новосибирске сократилось в разы. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

— В период новогодних праздников региональный оператор по вывозу ТКО работал в усиленном режиме – двойной за сутки вывоз ТКО с мест накопления был организован 30, 31 декабря и 2 января, — говорится в сообщении.

На пике было задействовано порядка 300 машин.

Министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов рассказал, что Новосибирск с вывозом мусора в праздничные дни справился «хорошо».

Напомним, что в САХ назвали единственную проблему сбоев в вывозе мусора. Она состояла в отсутствии доступа к местам накопления ТКО.

Ранее редакция сообщала о том, что САХ сделало перерасчет за вывоз мусора жителям поселка в Новосибирской области.