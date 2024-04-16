50% продукции, поступающей в соцучреждения Новосибирска, имеют отклонения от нормы

Одной из ключевых задач Россельхознадзора является выявление фальсифицированной продукции, особенно поступающей в социальные учреждения: детские сады, школы и т.д.

— Еще года полтора назад мы работали вслепую. Потом началось внедрение электронных цифровых систем, с 2023 года заработал искусственный интеллект, который привел к кратному увеличению выявляемых нарушений, — рассказал и.о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Алексей Магеров.

К примеру, в прошлом году Россельхознадзор проверил 468 социальных учреждений, в этом году — уже 213.

— К сожалению, средняя статистика такова, что 50% поступающей в соцучреждения продукции идут с отклонениями от требуемых норм, — констатировал Магеров. — По такой продукции решение принимается незамедлительно.

Конкретные цифры нарушений он не уточнил, «чтобы не пугать журналистов».

По его словам, таких результатов удается добиться благодаря взаимодействию нескольких цифровых систем. Россельхознадзор может отслеживать, сколько молока производится, куда оно поступает и в каких объемах, сколько и какой продукции из него вырабатывается.

Он напоминает, что в перспективе в систему «Честный знак» планируется включить консервированную продукцию. В планах — включение икры и консервированной рыбной продукции.

— На мой взгляд, это актуально, так как цифровые системы позволяют нам выявлять больше нарушений, — говорит Алексей Магеров. — С другой стороны, в молочной отрасли мы уже наблюдаем кратное уменьшение фальсификата в обороте и на прилавках. Так что в перспективе, объединяя усилия разных информационных систем, нам будет проще бороться с проблемой.

Напомним, новосибирский опыт борьбы с эрзац-продуктами ранее оценили на федеральном уровне.

Стоит также отметить, что из Новосибирска сегодня около тысячи тонн молока ежедневно отправляются на переработку в другие регионы.

Ранее редакция сообщала о том, как красноярский чиновник прокомментировал маркировку молочной продукции.