Обгоревшего человека нашли после пожара в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска при тушении пожара в сарае обнаружили погибшего. Тело настолько обгорело, что опознать его по внешним признакам, либо установить пол, невозможно.
Сообщение о возгорании на улице Горской поступило сегодня в 16.43.
— Горел бревенчатый сарай размером 2х3, кровля металлическая по деревянной обрешетке. В 17.01 пожар был полностью локализован. В ходе тушения пожара обнаружен погибший, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить следователям.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Жилище вспыхнуло ранним утром на улице 13-й дистанции пути. Вместе с домом сгорели надворные постройки.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.
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