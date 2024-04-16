Обгоревшего человека нашли после пожара в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска при тушении пожара в сарае обнаружили погибшего. Тело настолько обгорело, что опознать его по внешним признакам, либо установить пол, невозможно.

Сообщение о возгорании на улице Горской поступило сегодня в 16.43.

— Горел бревенчатый сарай размером 2х3, кровля металлическая по деревянной обрешетке. В 17.01 пожар был полностью локализован. В ходе тушения пожара обнаружен погибший, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Причину и обстоятельства ЧП предстоит установить следователям.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Кировском районе Новосибирска. Жилище вспыхнуло ранним утром на улице 13-й дистанции пути. Вместе с домом сгорели надворные постройки.