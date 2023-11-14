51-летний боец Евгений Хожиев погиб в зоне СВО

В зоне СВО на Украине 3 ноября погиб Евгений Хожиев из Бердска. Он был радиотелефонист-планшетист расчета автоматизированных средств управления. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска.

Хожиев проходил военную службу по контракту. Евгению был 51 год. Он родился в Новосибирске.

24 июля этого года Хожиев подписал контракт и отправился в зону СВО..

― Церемония прощания с Евгением Умаровичем Хожиев состоится 15 ноября 2023 в Кафедральном соборе Преображения Господня, ― говорится в сообщении.

Напомним, что житель Краснозерского района Евгений Чайка погиб в зоне СВО. Он отправился туда добровольцем, когда мобилизовали его брата. Чайка был уроженцем села Полойка. Мужчина был участником чеченской военной кампании.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Семён Лазарев из Новосибирской области.