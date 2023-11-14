Джаз-оркестр удивил пассажиров новосибирского метро концертом в подземке

Джаз-оркестр Новосибирской государственной филармонии «Сибирский диксиленд» удивил посетителей новосибирского метро своим выступлением. Об этом сообщает пресс-служба метро в Телеграм-канале.

В переходе на станции «Площадь Ленина» для пассажиров метро состоялся импровизированный праздник. Отрывок концерта был выложен в сеть.

Очевидцы поделились настроением в видеоролике. На кадрах видно, как музыканты играют на различных инструментах. Несколько человек остановились для того, чтобы насладится игрой. Более раскрепощенные пассажиры пустились в пляс.

Выступление было приурочено к 15-летию оркестра. По случаю юбилея «Сибирский диксиленд» даст концерт в зале Каца.

«Сибирский диксиленд» — советский и российский джазовый оркестр, созданный 1988 году. Коллектив Новосибирской государственной филармонии. Основатель — Борис Балахнин. Вместе с музыкой новоорлеанского стиля в репертуаре «Сибирского диксиленда» присутствуют также произведения, близкие к эпохе свинга и даже работы более позднего периода, что связано с личными творческими особенностями музыкантов команды.

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