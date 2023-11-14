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ФСБ предотвратила теракт в оперном театре Новосибирска

  • 14/11/2023, 15:17
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ФСБ предотвратила теракт в оперном театре Новосибирска
В центре города завершились плановые учения «Экран».

Оперативный штаб Новосибирской области отчитался о проведении планового мероприятия в рамках Национального антитеррористического комитета. Проведено учение по предотвращению теракта в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.

― Проверялась готовность к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, органов власти и работников культуры при угрозе совершения преступления террористической направленности. К мероприятию привлекались должностные лица и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, Правительства Новосибирской области и работники культуры, ― сообщили в УФСБ региона.

Были блестяще отработаны алгоритмы реагирования при угрозе вооруженного нападения и захвата заложников. Отточены совместные действия всех служб по локализации ситуации, а также способы эвакуации огромного количества зрителей и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Руководство региона отметило важность подобных учений и тренировок для организации безопасности на территории Новосибирской области.

Фото: пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ФСБ учения теракт НОВАТ


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