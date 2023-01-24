В 2023 году в Новосибирске нужно разобраться с 32 долгостроями

— В 2022 году в Новосибирске решена проблема 1562 обманутых дольщиков по 15 объектам. В 2023 году мы должны закрыть этот вопрос полностью, — напомнил вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска.

На 1 января 2023 года в городе зарегистрированы 32 долгостроя. По 6 — зона ответственности федерального бюджета, по 12 — строительного департамента мэрии и Минстроя области.

— В завершении 12 объектов мы не сомневаемся, — говорит Кондратьев. — По 14 объектам пока не завершены судебные процессы. Наша задача ― совместно с прокуратурой области, конкурсными управляющими до апреля-мая завершить работы по банкротству застройщиков и выходить на финансирование достройки этих объектов.

При этом чиновник отметил, что 269 объектов в Новосибирске еще строятся без участия банков.

— С учетом сложной ситуации на рынке это будет предмет особого внимания нашего департамента и Минстроя области. Отдельной строкой идут 118 объектов, строящихся в компании «Дискус-плюс», — констатировал Кондратьев.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский застройщик второй раз получил срок за обман дольщиков.