Следователи возбудили уголовное дело в отношении компании «Дискус»

Региональным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию.

— Один из домов планировалось сдать ещё в 2018 году, а второй — в первом квартале текущего года, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту хищения средств участников долевого строительства и взяла на контроль его расследование . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, на минувшей неделе органы прокуратуры региона организовали проверочные мероприятия по факту нарушения сроков строительства домов в микрорайоне «Плющихинский». Речь идет о домах, которые строит ГК «Дискус». Компания занимается изготовлением железобетонных изделий, строительством жилья на «Плющихинском» и «Просторном» жилмассивах. Собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай является депутатом горсовета Новосибирска. В мартовской сессии он не принимал участие. В соцсетях появилась информация, со ссылкой, якобы, на данные парвоохранительных органов, что телефон собственника компании в сети на территории России не определяется.

Стоит отметить, что власти не исключали такого развития ситуации с домами ГК «Дискус».

— В завершении 12 объектов мы не сомневаемся, — говорил вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в январе в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска. — По 14 объектам пока не завершены судебные процессы. Наша задача ― совместно с прокуратурой области, конкурсными управляющими до апреля-мая завершить работы по банкротству застройщиков и выходить на финансирование достройки этих объектов.

На 1 января 2023 года в городе было зарегистрировано 32 долгостроя. По 6 была зона ответственности федерального бюджета, по 12 — строительного департамента мэрии и Минстроя области.

При этом чиновник отмечал, что 269 объектов в Новосибирске еще строятся без участия банков.

— С учетом сложной ситуации на рынке это будет предмет особого внимания нашего департамента и Минстроя области. Отдельной строкой идут 118 объектов, строящихся в компании «Дискус-плюс», — констатировал Кондратьев.

Ранее регион планировал в 2023 году закрыть тему с обманутыми дольщиками.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура провела проверку строящихся домов в микрорайоне Плющихинский.