Назначен новый прокурор Бердска

На должность прокурора Бердска назначен старший советник юстиции Аркадий Козлов, ранее занимавший должность прокурора Райчихинска Амурской области. Об этом со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области сообщает интернет издание «Бердск-онлайн». До этого, по информации издания Аркадий Козлов был заместителем прокурора Калининского района Новосибирска, затем заместителем прокурора города Благовещенска Амурской области.

— В данный момент Аркадий Игоревич Козлов в отпуске, — сообщает издание. — И, по данным сайта Бердск-Онлайн, он сейчас находится в Новосибирске. Завтра должен вернуться в 16-тысячный город Райчихинск Амурской области. По опыту прежних назначений на передачу дел до момента вступления в должность дается обычно около недели.

Напомним, что из Амурской в Новосибирскую область в октябре прошлого года прибыл нынешний прокурор области Александр Бучман, сменивший в своей должности Якова Хорошева, несколькими месяцами ранее ушедшего в отставку. Его новым новосибирским коллегам представил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

— Демешин обозначил ряд актуальных для региона проблем, над которыми предстоит работать органам прокуратуры: защита прав инвалидов, пенсионеров, семей, имеющих детей, строительство объектов в рамках реализации мероприятий национальных проектов, расходование бюджетных средств и тарифных источников, — сообщала пресс-служба ведомства в октябре прошлого года. — Он отметил необходимость принятия правоохранительными органами региона дополнительных мер по активизации работы в части раскрываемости преступлений, декриминализации сферы дорожного строительства, противодействия взяточничеству

Кроме того, в ноябре прошлого года предыдущий прокурор Бердска Андрей Кузнецов был назначен заместителем прокурора Херсонской области, незадолго до этого включённой в состав России вместе с ещё тремя регионами Донбасса.

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