Новосибирцы пожаловались на массовый сбой в соцсети «ВКонтакте»

Массовые сбои в соцсети «ВКонтакте» заметили новосибирцы.

— Не могу зайти в приложения. Что происходит, — говорит одна из пострадавших.

На смартфоне приложение не запускалось, однако с браузера работал исправно.

Отметим, что подобные сообщения о сбоях поступали 16 января со всей России. Так, например, жаловались жители Москвы, Ярославля, Самары и Ростова-на-Дону.

Напомним, что ранее неполадки пользователи заметили в 6 утра 8 ноября 2023 года. Сбои произошли у 27% пользователей VK.

Ранее редакция сообщала о том, что внешняя проверка подтвердила безопасность новосибирского приложения 2ГИС.