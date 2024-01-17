Новосибирцы пожаловались на массовый сбой в соцсети «ВКонтакте»

Массовые сбои в соцсети «ВКонтакте» заметили новосибирцы.
— Не могу зайти в приложения. Что происходит, — говорит одна из пострадавших.
На смартфоне приложение не запускалось, однако с браузера работал исправно.
Отметим, что подобные сообщения о сбоях поступали 16 января со всей России. Так, например, жаловались жители Москвы, Ярославля, Самары и Ростова-на-Дону.
Напомним, что ранее неполадки пользователи заметили в 6 утра 8 ноября 2023 года. Сбои произошли у 27% пользователей VK.
Ранее редакция сообщала о том, что внешняя проверка подтвердила безопасность новосибирского приложения 2ГИС.
Фото: Freepik — freepik
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