573 миллиона рублей потратят на ремонт улицы Мира в Новосибирске

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил конкурс на выполнение реконструкции улицы Мира в Кировском районе областного центра. Речь идет об отрезке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского Шоссе. Общая протяженность участка – 2475 погонных метров.

Подрядчик должен провести ремонт дороги, восстановить ограждения, дорожные знаки и тротуары, заменить бордюрные камни, установить светофоры. Победитель конкурса обязан каждый месяц отчитываться перед управлением дорожного строительства города о ходе реконструкции улицы Мира. Работы разбиты на 5 этапов. Завершить объект подрядчик обязан до 30 сентября 2024 года.

Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия составит 5 лет, для верхнего – 4 года с даты приемки. Максимальная цена контракта составляет 573 000 513,81 руб. Окончание подачи заявок назначено на 9 июня 2023 года.

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