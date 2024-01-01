58 нетрезвых водителей задержала полиция за три дня в Новосибирской области

С 29 по 31 декабря 2023 года сотрудники ГИБДД задержали 52 водителя, не имеющих прав управления автотранспортом. 45 автовладельцев было привлечено к ответственности за нарушение правил перевозки детей, 58 — за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 83 водителя были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам. 22 штрафа выписано пешеходам за нарушение правил дорожного движения.

Всего за три последних дня 2023 года в области произошло 7 ДТП в которых пострадали 14 человек, двое погибли.

Ранее редакция рассказывала о том, что Новый 2024 год в регионе также начался со смертельного ДТП под Новосибирском.