На качество уборки от снега остановок общественного транспорта жалуются новосибирцы

Последние дни декабря в Новосибирске мела метель и открытые пространства в городе оказались пересыпаны снежными барханами. Скачки температуры в местах массового скопления людей – на остановках и тротуарах — превратили их в кашу.

— На Маркса трамвайная остановка — ужас. Выходишь, или точнее сказать пытаешься выйти из трамвая, и сразу закатываешься под колеса. Это кошмар там сколько не чистилось. Такой же горб снега на Студенческой, — пишет в группе Гортранспорт Новосибирска Онлайн ВКонтакте Маргарита Б.

Как пишут в ответ горожане, обычно транспортники очищают рельсы. Состояние самих остановок они не контролируют.

Стоит отметить, что посадку в автобусы на Маркса в районе «Кристалла» в период скачков температуры также сложно назвать удобной. В автобусы приходится заходить из каши из снега и воды, которую уборочная техника и автомобили сбивают в сторону остановки.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках.