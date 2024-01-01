Серию краеведческих мультфильмов об известных сибиряках создадут в Новосибирске

Новосибирские подростки создадут серию мультфильмов об известных земляках-сибиряках. Проект планируется реализовать в 2024 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на куратора проекта, сотрудника Новосибирской областной молодежной библиотеки Наталью Бычкову.

В серию войдут 12 мультфильмов. Среди героев, образ которых планируется запечатлеть в мультипликационном творчестве: архитектор Андрей Крячков, писатель Михаил Щукин, летчик Захар Сорокин, художник и скульптор Петр Мартыненко, биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов и т.д.

Создавать мультфильмы будут подростки в возрасте 12-16 лет в мульстудиях, которые организованы на базе библиотек области. Сейчас в 5 студиях уже идет обучение подростков, которых знакомят с достижениями земляков.

— Мультфильмы будут создаваться в технике перекладки персонажей, которые изготовлены из бумаги, картона, пластилина. Для анимации и монтажа у нас есть специальные программы. Продолжительность мультфильмов составит от двух до пяти минут, — отметила Наталья Бычкова.

В рамках акции «Мульти-пробег» планируется показать эти работы в четырех районах Новосибирской области. Летом мультфильмы будут представлены на итоговом фестивале «Мульт-галерея Славы Новосибирской области» в Новосибирской областной молодежной библиотеке.

Анимационные фильмы также будут выложены в открытый доступ на YouTube.

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