В новогоднюю ночь погиб пешеход под Новосибирском

1 января около 2 часов ночи автомобиль «ВАЗ2107» двигался по улице Космическая поселка Горный в сторону автодороги К-16 «Тогучин-Карпысак».

— Около дома №10 водитель совершил наезд на пешехода (2006 года рождения), который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, — пояснил начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Тогучинскому району Евгений Видергольд.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным пресс-службы ГИБДД по Новосибирской области, всего с 29 по 31 декабря в регионе произошло 7 ДТП в которых два человека погибло, 14 травмировано, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП со смертельным исходом произошло на омской трассе.