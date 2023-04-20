В России выявили новый подвариант ковида

Стоило только вздохнуть с облегчением после отмены коронавирусных ограничений в Новосибирской области, как стало известно о появлении в стране нового штамма вируса — «Арктура».

Известно, что он заразнее предыдущего — «кракена», но при этом вирусолог Александр Чепурнов в беседе с КП-Новосибирск, сообщил, что беспокоиться из-за «арктура» не стоит.

Симптомы у него, по словам специалиста, довольно неприятные: начинается заражение, как обычно, с температуры и кашля, болей в горле. Хоть заболевшие и не теряют обоняния и вкусовых ощущений, у некоторых из них может появиться новый, ранее не встречавшийся симптом — конъюнктивит. Причем в основном краснеют и зудят глаза у детей до 12 лет. К зуду добавляется ощущение слипшихся век.

Вместе с тем, заболевание протекает в легкой форме и новых ограничений не требует.

Александр Чепурнов выразил обеспокоенность не столько нынешним штаммом, сколько тем, что он может породить в будущем.

— Если появится новый «гибрид» с сохранением такой же заразности, но с более высокой патогенностью, то он может принести еще неприятных сюрпризов, неизвестных доселе, — поясняет эксперт.

В настоящее время ковид стал неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому о правилах безопасности по-прежнему не стоит забывать. В группе риска остаются люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Чтобы уберечь себя, Роспотребнадзор рекомендует раз в полгода делать прививки.

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