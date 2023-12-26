60 тысяч заплатят девушке за укус бродячего пса в Новосибирске

Прокуратура Первомайского района Новосибирска через суд добилась возмещение морального вреда девушке, пострадавшей от укусов бездомного пса.

Бродячая собака напала на сибирячку прямо у подъезда ее дома. Сразу после инцидента потерпевшая обратилась в полицию и травмпункт. На лечении находилась три месяца.

Ответчиком в суде выступал МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», созданный мэрией города Новосибирска для обеспечения безопасности людей от безнадзорных собак и кошек.

— Проверкой установлено, что МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных», не было принято достаточных мер, направленных на отлов животных без владельцев. В связи с этим прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшей с требованием взыскать с ответчика денежные средства в счет компенсации морального вреда, — сообщили в региональном ведомстве.

Первомайский районный суд взыскал с ответчика в пользу пострадавшей 60 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, прокуратура через суд добилась моральной компенсации 30 тысяч рублей ребёнку, пострадавшей от укусов собаки.