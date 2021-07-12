Дебиторку застройщика ЖК «Новомарусино» снова выставили на торги

Застройщик ЖК «Новомарусино» — ООО «Доступное жилье Новосибирск — выставил на торги дебиторскую задолженность четырех компаний. Согласно, данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупная сумма долга составляет более 520 млн. рублей. Впрочем, судя по стоимости лотов, конкурсный управляющий не рассчитывает выручить за дебиторку такую сумму. Так, право требования компании к ООО «Центр Жилищного Стального Строительства» в размере свыше 498 млн. рублей выставлены на торги за 17,8 млн рублей, ООО «Стройгарант» в размере 11,4 млн рублей — за 767,7 тыс. рублей, ООО «СК БазисСтрой» на сумму в 10,3 млн рублей — за 122 тыс. рублей, а также ООО «ДЕДАЛ-Н» в размере 615, 3 тыс. рублей — 117,9 тыс. Итоги аукциона планируется подвести в конце октября.
Напомним, первый раз эти лоты были выставлены на продажу в апреле. Торги прошли 10 июля и были признаны несостоявшимися в связи с недостаточным количеством участников — не было подано ни одной заявки.
Все вышеперечисленные компании занимаются строительством жилой недвижимости. При этом «Центр Жилищного Стального Строительства» и «СК БазисСтрой» находятся в стадии банкротства. Напомним, владельцем ООО «Доступное жилье Новосибирск» является Вадим Варвянский, который также является учредителем ООО «Центр Жилищного Стального Строительства». Компания является застройщиком жилищного комплекса «Новомарусино». В 2016 году застройщик должен был сдать дома в эксплуатацию, а люди получить ключи от квартир. В 2017 году возведение ЖК было приостановлено из-за нарушения строительных норм и отсутствия средств. В 2019 году «Доступное жилье Новосибирск» признали банкротом. На тот момент квартиры в «Новомарусино» приобрели более 600 дольщиков. Около 100 квартир за 200 миллионов выкупила мэрия Новосибирска на этапе строительства. Обманутые дольщики, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, объявляли голодовку и записывали видео-обращение президенту РФ. В 2021 году ППК «Фонд защиты прав граждан» принял решение о выплате компенсации дольщикам по недострою «ДЖН»: 282 миллиона рублей должны быть выплачены 279 участникам долевого строительства. Эта сумма была рассчитана из рыночной стоимости долевых квартир на сегодняшний день.
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