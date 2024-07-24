Владелец кусачей собаки под Новосибирском заплатит 80 тысяч рублей за ее плохое поведение

Прокуратура добилась через иски выплаты компенсации от владельца собаки, от которой пострадало два ребенка.
Каждому из детей выплачено по 40 тысяч рублей.
― В апреле 2024 года во время прогулки на улице на двух детей возрастом 10 и 12 лет напала и покусала собака, – отмечается в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Дети получили травмы, им была оказана медицинская помощь.
В ситуацию вмешалась прокуратура, которая подала иск в суд о компенсации морального вреда. Суд поддержал позицию правоохранительных органов.
Ранее редакция сообщала о том, что проводится проверка нападения собаки на 6-летнего мальчика в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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