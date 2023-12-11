«Больше года ждём на остановке»: новосибирцы обратились за помощью к Путину из-за отмены маршруток

Более 100 жителей Тихого посёлка Новосибирска вместе со своими детьми вышли на улицу в 40-градусный мороз, чтобы записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди пожаловались на отсутствие общественного транспорта в микрорайоне, отметив равнодушие местных властей к мольбам жителей посёлка.

— Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Заельцовского района, обращаемся к вам с просьбой вернуть общественный транспорт, который был незаконно отменён муниципальными властями. Новосибирск прославился на всю страну своими очередями в минус 40 на остановках общественного транспорта. По часу, по два люди ждут автобус, троллейбус. Жители Тихого посёлка ждут его больше года на своей остановке, — говорят отчаявшиеся люди.

Тихий посёлок в Заельцовском районе города находится в нескольких километрах от центра города. Здесь проживают порядка трёх тысяч человек, почти половину которых составляют дети. Раньше по микрорайону курсировала одна маршрутка, но больше года назад её отменили.

На видео новосибирцы говорят, что дети вынуждены ходить в 40-градусный мороз в школу за 2 километра. А пенсионеры вынуждены идти до ближайшей остановки 3 километра, чтобы добраться до поликлиники.

По словам местных жителей, они второй год пытаются достучаться до местных властей, но мэрия и департамент транспорта не реагируют на коллективные обращения, предоставляя лишь отписки.

По факту размещения видеоролика в соцсетях следователи СК по Новосибирской области начали проверку.