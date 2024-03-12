67 пожаров потушили сотрудники МЧС за неделю в Новосибирской области

На прошлой неделе, с 4 по 10 марта, в Новосибирской области произошло 67 пожаров.
― Три человека погибли и четыре получили травмы. Сотрудники МЧС России спасли двух человек, ― говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем.
Жителей региона попросили быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять электроприборы включенными без присмотра.
Напомним, что МЧС Новосибирска запретило выезжать на лед с 1 марта.
Ограничения касаются любых видов транспорта.
Ранее редакция сообщала о том, что спецборт МЧС вылетел в Кызыл из Новосибирской области.
Фото с сайта МЧС по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru