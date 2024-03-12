67 пожаров потушили сотрудники МЧС за неделю в Новосибирской области

На прошлой неделе, с 4 по 10 марта, в Новосибирской области произошло 67 пожаров.

― Три человека погибли и четыре получили травмы. Сотрудники МЧС России спасли двух человек, ― говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем.

Жителей региона попросили быть осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять электроприборы включенными без присмотра.

Напомним, что МЧС Новосибирска запретило выезжать на лед с 1 марта.

Ограничения касаются любых видов транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что спецборт МЧС вылетел в Кызыл из Новосибирской области.