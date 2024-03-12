Производители упаковки в Новосибирске в панике от ужесточения ответственности

Крайние — производители упаковки

С 1 января 2024 года в России начала работу обновленная система расширенной ответственности производителей (РОП), суть которой состоит в стимулировании производителей и импортеров самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров и выпускать экологичную упаковку, то есть ту, которую можно переработать, и она в конце своей жизни не будет захоронена на полигоне. Ранее в качестве альтернативы рассматривался вариант, что утилизировать отходы обяжут производителей товаров, использующих упаковку.

Он рассказал, что в феврале Минприроды региона проводил в Новосибирске мероприятие, чтобы оценить, насколько местные производители упаковки осведомлены о новых требованиях.

— Судя по звучавшим комментариям, те, кто покрупнее, в курсе изменений и стараются выработать механизмы для работы в новых условиях, — говорит эксперт.

Директор ООО «Нео-Пак» Александр Ладан подтвердил Infopro54, что новые правила РОП широко обсуждаются в отраслевом сообществе производителей упаковки.

— Больше всего вопросов вызывает задача 100%-ной утилизации отходов, которую должны обеспечить конечные производители упаковки: либо создать собственные мощности по переработке, либо заплатить экологический сбор. Мнение бизнес-сообщества было услышано — Минприроды снизило в 2 раза изначально предложенный на 2024 год коэффициент к ставке экосбора. 100%-ная утилизация произведенной упаковки станет обязательным требованием для предприятий только в 2027 году, — комментирует Ладан.

Генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор пояснил корреспонденту Infopro54, что стекло — уникальный материал для циркулярной экономики, не теряющий своих свойств после многократного возвращения в хозяйственный оборот.

— Нет необходимости стимулировать производителей стеклотары к применению отходов стеклянной упаковки, заинтересованность и без того очевидна: чем больше стеклобоя отправим в стекловаренные печи, тем ниже потребление энергии в процессе стекловарения, как следствие ― промышленные выбросы. Мы способны утилизировать весь объем выпущенной на заводе стеклотары, — пояснил Антон Мор.

В то же время у крупных производителей упаковки тоже возникают сложности при реализации закона РОП. В частности, Антон Мор отметил, было бы неправильно говорить, что для готовности исполнять РОП достаточно наличия утилизационных мощностей.

В прошлом году компания решила закупить специальное оборудование и объединить все этапы обработки в рамках технологического комплекса в промпарке «Экран». Этот проект поддержал президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран. Первую очередь ввели в эксплуатацию в прошлом году, в этом запускаются еще несколько линий.

— Улучшая качество вторресурсов, на предприятии создали модель «от обработки до утилизации». Доля стеклобоя в составе сырьевых компонентов для изготовления коричневой тары достигла 50%, бесцветной — 30-35%; к концу четвертого квартала планируем довести общий показатель до 80%. Сегодня одна из ключевых задач — обеспечить стабильные потоки стеклоотходов. Рассчитываем на содействие органов исполнительной власти сибирских регионов, подписав соглашения, в том числе предполагающие формирование условий для развития системы раздельного сбора ТКО, — комментирует Антон Мор.

Малый бизнес в панике

Гораздо хуже обстоит ситуация у небольших производителей упаковки. По данным 2ГИС, в рубрике «Производство упаковки» в Новосибирске зарегистрированы 473 компании.

— Они находятся в ситуации от легкой паники до полного непонимания. Идет риторика о чрезмерном давлении на бизнес, о том, что это нечестно и т.д., — говорит Артем Землянников.

— Этот коэффициент утвержден для того, чтобы все участники РОП могли перейти на новые стандарты работы, — говорит эксперт. — С 2025 года нормативы экосбора и утилизации начнут повышаться ― и маховик штрафов будут раскручиваться. На наш взгляд, это неправильно. Местных предпринимателей нужно обучать, а не наказывать. На уровне субъекта необходимо вести работу с производителями упаковки, чтобы они правильно исчисляли экосбор и пытались самостоятельно выполнять нормативы утилизации.

Возмущение предпринимателей не смягчает тот факт, что 2024 год законодатели сделали переходным для отрасли: с льготным коэффициентом экологического сбора 0,5.

При этом Артем Землянников напоминает, что ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) разработал конвертор переработки сырья и производства конкретных видов продукции, которыми можно закрывать экосбор. То есть участники РОП могут самостоятельно выполнять нормативы утилизации.

По его словам, это привело к революционным изменениям, так как в конверторе четко прописано из чего, как и в какую продукцию можно переработать отход упаковки.

— Мы пока вообще не понимаем, что происходит. Нет четких критериев по исчислению экосбора, принципов самостоятельного выполнения нормативов утилизации. Надеюсь, что за 2024 год все эти вопросы будут проработаны и необходимые документы приняты. А пока нам придется считать и платить экосбор, — отметил один из участников новосибирского рынка упаковки, пожелавший остаться неизвестным.

— А куда деваться, если вырастут затраты. Есть ли у производителя возможность снизить обязательства в рамках РОП? Теоретически — да. Для этого законодатели и ввели понижающие коэффициенты к объемам упаковки, подлежащим утилизации. Это позволит тем производителям, которые инвестируют в новые технологии по выпуску упаковки со вторичным сырьем, сокращать расходы на выполнение нормативов утилизации, — поясняет Ладан.

Прогнозируя последствия для отрасли, Александр Ладан уверен, что цены на упаковку будут расти.

При этом собеседник редакции добавляет, что информация о различных аспектах РОП постоянно дополняется и окончательной ясности пока нет.

А в перспективе еще и экономика замкнутого цикла…

Артем Землянников предупреждает, что производителям Новосибирской области уже нужно начинать готовиться к очередной волне изменений. В конце 2023 года, по результатам X Невского международного экологического конгресса, все субъекты РФ получили письмо от вице-премьера России Виктории Абрамченко с поручением разработать региональные программы перехода к экономике замкнутого цикла.

В частности, по словам эксперта, в закон предлагается включить требование о необходимости закладывать принципы замкнутого цикла еще на стадии проектирования и прототипирования любого продукта.

Ранее редакция сообщала о том, как падение цен на вторсырье ударило по сборщикам и отрикошетило по производителям.