Муниципалитеты нашли лазейки в моратории на проверки бизнеса

— Практическая реализация новых подходов, заложенных в №248-ФЗ, выявляет определенные лакуны в регулировании, а также не всегда корректное понимание контролерами пределов своих полномочий, — заявила в ходе круглого стола на тему «Итоги мониторинга контрольно-надзорной деятельности», организованного аппаратом уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, представитель аппарата Наталья Рябова.

— В 2023 году число обращений к региональному уполномоченному, связанных с проверками, резко снизилось, — в частности отметил уполномоченный по защите предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов. — Подавляющее большинство из тех жалоб, что остались, связаны с муниципальным контролем, в частности с контролем благоустройства территории.

По ее словам, на федеральном уровне уже есть достаточно четкое понимание особенностей осуществления контрольно-надзорной деятельности в нынешних реалиях. Однако вопросы муниципального контроля еще предстоит дорабатывать.

Речь, в частности, идет о размещении вывесок. Во многих регионах в последние годы введен так называемый дизайн-код муниципальных образований, и для размещения вывесок требуется согласование с муниципальными администрациями.

Михайлов рассказал, как на муниципальном уровне используется эта лакуна:

В 2023 году администрация Новгорода рассылала предпринимателям предостережения о необходимости согласовывать вывески.

Затем прокуратура города внесла администрации представление об отсутствии проверок после вынесенных предостережений.

Городская администрация, в свою очередь, выдала распоряжение о проведении выездных обследований без взаимодействия с контролируемыми лицами.

По результатам выездных обследований предпринимателям были выданы предписания с указанием сроков приведения вывесок в соответствие с дизайн-кодом.

Если предписание не выполняется в срок, составляется протокол, и материалы направляются в суд для привлечения предпринимателя к административной ответственности.

Наталья Рябова считает, что обоснованность обязательных проверок по итогам предостережений крайне спорна.

— В рамках реализации поручения президента России о проведении мониторинга реализации Федерального закона № 248-ФЗ информация о ситуации в Новгороде будет доведена до Генеральной прокуратуры для того, чтобы прояснить тенденции контроля за муниципальными контрольными мероприятиями со стороны региональных прокуратур, — подчеркнула Рябова. — Также будут дополнительно проработаны вопросы, возникшие при анализе правоприменительной практики в Чувашской Республике и Пермском крае, бизнес омбудсмены которых активно участвуют в мониторинге.

Напомним, в Новосибирской области по итогам 2023 года жалобы, связанные с контрольно-надзорной деятельностью вышли на третье место в топ популярных обращений предпринимателей (6%) к бизнес-омбудсмену.

В своем послании в Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин говорил о том, что временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, а также о том, что с 2025 года необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области в ближайшее время должны состояться выборы бизнес-омбудсмена. На этот пост претендуют действующий уполномоченный по правам предпринимателей региона Николай Мамулат и вице-президент регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.