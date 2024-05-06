В Новосибирске у пассажирской маршрутки на ходу отлетело колесо

В Новосибирске у маршрутки № 63 на ходу отвалилось заднее колесо и влетело во встречный автомобиль. Инцидент произошел днем 6 мая на улице Новосибирской и попал в объектив видеорегистратора.
После дорожного ЧП пассажиры оперативно покинули общественный транспорт. А водитель пострадавшей иномарки остановился и вышел осмотреть «автотравмы» своей ласточки.
В соцсетях жители города обсудили происшествие с маршрутным автобусом.
— Потому, что все жадность ихняя, пихают туда стока народу, что в них ездить невозможно. Конечно, все понятно, что хочется заработать как можно больше, но б**** запихивать в 2 раза больше пассажиров чем положено, ну это п*****. Вот колеса и отлетают.
— Так вот чего транспортники на работу сегодня вышли.
— На 42 маршруте вообще трофеи ездят, где пассажиры сами двери открывают
— Колеса отлетают от отсутствия нормального ТО и контроля транспорта перед отправкой на маршрут.
— Как как…типа не знаете как техосмотр делают. Очень смешно. Дали тыщу рублей за углом, вот и весь техосмотр.
— Несколько лет назад видел как у маршрутного такси отвалилось не только колесо а полностью в сборе два задних колеса и полу ось
— Так вы дороги видели? Там и полностью проверенного авто колесо отвалиться может.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Водитель подождал, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, и рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.
Источник фото и видео: Телеграм-канал «АСТ-54 Black».
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