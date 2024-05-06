В Новосибирске у пассажирской маршрутки на ходу отлетело колесо

В Новосибирске у маршрутки № 63 на ходу отвалилось заднее колесо и влетело во встречный автомобиль. Инцидент произошел днем 6 мая на улице Новосибирской и попал в объектив видеорегистратора.

После дорожного ЧП пассажиры оперативно покинули общественный транспорт. А водитель пострадавшей иномарки остановился и вышел осмотреть «автотравмы» своей ласточки.

В соцсетях жители города обсудили происшествие с маршрутным автобусом.

— Потому, что все жадность ихняя, пихают туда стока народу, что в них ездить невозможно. Конечно, все понятно, что хочется заработать как можно больше, но б**** запихивать в 2 раза больше пассажиров чем положено, ну это п*****. Вот колеса и отлетают. — Так вот чего транспортники на работу сегодня вышли. — На 42 маршруте вообще трофеи ездят, где пассажиры сами двери открывают — Колеса отлетают от отсутствия нормального ТО и контроля транспорта перед отправкой на маршрут. — Как как…типа не знаете как техосмотр делают. Очень смешно. Дали тыщу рублей за углом, вот и весь техосмотр. — Несколько лет назад видел как у маршрутного такси отвалилось не только колесо а полностью в сборе два задних колеса и полу ось — Так вы дороги видели? Там и полностью проверенного авто колесо отвалиться может.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ходу загорелся автобус №216 с людьми. Оказавшиеся заложниками ЧП, пассажиры выломали двери, чтобы выбраться из салона горящего транспорта. Водитель подождал, пока пассажиры выберутся из горящего транспорта, и рванул дальше по маршруту, оставляя за собой «пламенный» след.