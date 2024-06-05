В Новосибирске на месте здания с ресторанами Park Cafe и «Перчини» будет газон

На месте здания, в котором размещались рестораны Park Cafe и «Перчини», будет разбит газон, сообщили в мэрии города Новосибирска. Сейчас в Первомайском сквере идут работы по демонтажу фундамента, чтобы очистить площадку от строительного материала.

Напомним, трехэтажное здание Park Cafe муниципалитет пыталось снести более 10 лет. Спор между мэрией и арендатором земли, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. Его площадь 984,4 кв. метров. В ноябре 2020 года мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» (владелец здания Park Cafe в Новосибирске) о сносе Park Café. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2021 года компанию обязали снести здание своими силами и за свой счет.

В 2023 году в Новосибирске началась масштабная реконструкция территории Первомайского сквера. Заведения, которые работали в сквере, были закрыты в июне 2023 года. Позже по решению суда было демонтировано помещение с рестораном быстрого питания Carl`s Jr, открытое по франшизе компанией «Перспектива Сибирь» в 2016 году. В начале сентября был снесен двухэтажный павильон, в котором располагался Sabai bar.

В августе 2023 года компания пыталась признать здание объектом некапитального строительства. А в октябре компания подала в арбитражный суд еще одно исковое заявление с требованием о взыскании с мэрии города Новосибирска 250,4 млн рублей.

14 ноября решением арбитражного суда ООО «Антрацит» было отказано по первому из дел. По второму — компания подала заявление об отказе от заявленных требований.

В конце мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера. Он отметил, что держит этот вопрос под личным контролем. По его словам, работы планируется завершить к 15 августа. Стоит отметить, что завершение благоустройства этого объекта уже находится под контролем прокуратуры.

Ранее редакция сообщала, что общественники требуют проверить подрядчиков Первомайского сквера в Новосибирске.