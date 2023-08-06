Актив новосибирского бизнесмена, выпускающий оборудование для танков, может перейти государству

На сайте арбитражного суда Ярославской области 3 августа опубликован иск Генеральной прокуратуры к АО «Иснов» и ООО «Сибмир» об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. Речь идет о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на все акции ПАО «Ростовский оптико-механический завод» (РОМЗ), которые находятся в собственности этих компаний, а также наложения ареста на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество завода. Также прокуратура требует запретить ООО «Реестр-РН» вносить любые изменения в реестр акционеров предприятия.

— Рассмотрев заявление, оценив доводы заявителя, суд считает, что заявление подлежит удовлетворению, — отмечается в определении суда. — Определение подлежит немедленному исполнению. Может быть обжаловано в течение месяца.

Причины, по которым Генеральная прокуратура требует изъять акции РОМЗа, неизвестны. Однако ведомство на данный момент ведет целый ряд аналогичных процессов в судах — в рамках которых требует изъять у частных лиц собственность, имеющую стратегически важное значение для безопасности Российской Федерации, пишет RTVI. По данным издания, за последние три недели Генеральной прокуратурой было подано четыре подобных иска — в Пермской крае, Волгоградской области и в Москве. В каждом из случаев прокуратура обратилась в суд с требованием ввести обеспечительные меры на акции и доли предприятий, имущество которых требует вернуть в бюджет.

ПАО «Ростовский оптико-механический завод» производит оптико-механические и оптико-электронные приборы дневного и ночного видения для систем управления огнем (СУО) бронетанковой военной техники (БТВТ), тепловизионные прицелы для ведения прицельной стрельбы из стрелкового оружия в условиях естественной ночной освещённости, оптико-электронные приборы ночного видения гражданского назначения, а также выполняет капитальный ремонт приборов и прицельных комплексов ночного видения для бронетанковой техники, отмечается на сайте предприятия. Основными заказчиками РОМЗ выступают Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел. Завод занимает 60,2 гектара общей земельной площади, на участке находится 152,6 тысяч квадратных метров крытых помещений, в т. ч. производственных площадей, расположенных в 11 корпусах завода, 1172 единицы технологического оборудования. По данным Seldon.Basis, 24% РОМЗ принадлежит ООО «СибМир» собственником которого является АО «РАТМ- холдинг», который контролирует Эдуард Таран. В 2020 году холдинг сообщал о планах запустить на площадке завода браунфилд «РИД Ростов», для обеспечения благоприятных условий для концентрации приборостроительных производств, а также субъектов малого и среднего предпринимательства из смежных отраслей. Собственником АО «Иснов», которому принадлежит 24% акций РОМЗ, является гражданин России.

В РАТМ Холдинг также входит АО «Экран-Оптические системы», расположенный в Новосибирске. Предприятие является единственным производителем определенных типов фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) на постсоветском пространстве.

Стоит отметить, что в Новосибирске работает 34 предприятия, которые относятся к стратегическим и входят в перечень объектов оборонно-промышленного комплекса. многие из них находятся в частной собственности.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска растет заказ на подготовку специалистов для оборонных предприятий.