В Новосибирске задержали первого замглавы ТУАД Константина Громенко

В Новосибирске задержали первого заместителя начальника территориального управления автомобильных дорог региона Константина Громенко.
Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, топ-менеджера ТУАД подозревают в получении многомиллионной взятки.
— Сейчас Громенко доставлен в СК, где с ним проводят работу следователи. По месту жительства задержанного и в его рабочем кабинете проводятся обыски, изымается документация, — пояснил собеседник.
Константин Громенко возглавлял территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области с 2007 по 2015 год. В 2015-м занял место первого зама главы ТУАД, уступив кресло руководителя экс-чиновнику мэрии Новосибирска, Валерию Зарубину.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова. Он обвиняется в получении взятки. Суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года.
Источник фото: с сайта Заксобрания НСО.
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