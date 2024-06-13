В Новосибирске задержали первого замглавы ТУАД Константина Громенко

В Новосибирске задержали первого заместителя начальника территориального управления автомобильных дорог региона Константина Громенко.

Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, топ-менеджера ТУАД подозревают в получении многомиллионной взятки.

— Сейчас Громенко доставлен в СК, где с ним проводят работу следователи. По месту жительства задержанного и в его рабочем кабинете проводятся обыски, изымается документация, — пояснил собеседник.

Константин Громенко возглавлял территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области с 2007 по 2015 год. В 2015-м занял место первого зама главы ТУАД, уступив кресло руководителя экс-чиновнику мэрии Новосибирска, Валерию Зарубину.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова. Он обвиняется в получении взятки. Суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года.