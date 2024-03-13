Остров Кораблик хотят взять в аренду в Новосибирске

Межрегиональная общественная организация охраны природы «Медведь» выступила с предложением об аренде острова Кораблик, расположенного на реке Обь.

— У нас есть инвестиционный проект, утверждена рабочая группа при Минприроды, где он рассматривался. Однако Кораблик относится к землям лесного фонда Р1. Для его использования общественниками необходимо сменить зонирование на Р3, — пояснил на заседании комиссии по экологии регионального парламента представитель общественников Никита Сабуров.

— Мы уже много лет осенью и весной проходим эти участки, проводим субботники, собираем мусор. В какой-то момент муниципалитеты, Минприроды, общественные организации начали думать, как предотвратить проблему, а не устранять последствия. Одно из основных предложений — создавать инфраструктуру: устанавливать контейнеры для сбора и вывоза мусора, но для этого необходимо закрепить ответственного за каждой территорией, — говорит собеседник Infopro54.

Редакции Infopro54 Никита Сабуров пояснил, что в Новосибирской области были выявлены 156 излюбленных мест дикого отдыха граждан, где к осени образуются огромные свалки мусора.

Общественники предложили протестировать этот проект на одной из площадок. В качестве эксперимента был выбран остров Кораблик, на который в летнее время организованы поездки речного трамвая. Для жителей Новосибирска это популярное место отдыха, что выливается в огромные свалки мусора к концу сезона.

— Остров Кораблик удобен тем, что здесь удобно контролировать поток входящих отходов, сортировать его и вывозить. На острове планируем установить контейнеры для сбора мусора, попробуем организовать раздельный сбор, — рассказывает Никита Сабуров. — У нас получилось договориться с ООО «Речфлот» о сотрудничестве, о вывозе отходов, в том числе жидких.

Объем инвестиций в проект собеседник Infopro54 назвать затруднился, отметив, что финансовая часть находится в процессе верстки. При этом он подчеркнул, что вход на остров будет бесплатным.

— На таких территориях законодательством запрещено брать плату за вход. По нашим оценкам, зарабатывать можно будет на коммерческих услугах. Мы предлагаем установить на острове Кораблик кафе, разместить там бассейн, пункт проката водного инвентаря — все это предполагается пришвартовать к пирсам, благоустроить пляж в соответствии с санитарными нормами и правилами, — перечисляет Сабуров. — В перспективе мы не исключаем, что на Кораблике можно будет организовать круглогодичный отдых. К примеру, зимой можно организовать прокат плюшек с мотором.

Если удастся оперативно решить вопросы с перезонированием территории, то общественники готовы выйти на площадку и запустить проект уже в этом сезоне. Если нет, то, возможно, удастся в 2025 году.

— Нужно выстроить коммуникации с департаментом имущества мэрии Новосибирска, — отметил зампредседателя комиссии по экологии Заксобрания Новосибирской области Ярослав Фролов. — Предлагаю протокольно оформить обращение в мэрию с предложением включить в состав рабочей группы представителей департамента имущества и обозначить сроки, чтобы иметь понимание к началу летнего сезона.

Для ускорения процесса перезонирования общественники решили обратиться за помощью к депутатам регионального парламента.

Он предложил муниципалитету в течение 10-15 дней высказать свое отношение по данному вопросу.

— Если опыт будет успешным, то мы планируем его тиражировать на другие площадки отдыха, популярные у жителей и гостей области, — говорит Никита Сабуров.

По данным Seldon.Basis, Межрегиональная общественная организация охраны природы «Медведь» создана в апреле 2021 года. Президент — Никита Сабуров. Сабуров также является владельцем и руководителем компании ООО «Природа и бизнес», создана в 2018 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. По итогам 2022 года компания показала чистый убыток в размере 61 тысячи рублей.

Ранее редакция рассказывала, что тему передачи острова Кораблик в аренду поднимал министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин.