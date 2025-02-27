Более 2,5 млрд рублей штрафов оплатили водители Новосибирской области в 2024 году

В 2024 году автомобилисты Новосибирской области получили свыше 5,5 миллионов административных постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации.

Как сообщает ЦОДД Новосибирской области, водители оплатили 5,3 миллиона из них, что в денежном выражении составило 2,5 миллиарда рублей.

— ГКУ НСО ЦОДД напоминает: оплата штрафа с привлечением ФССП влечет за собой дополнительные расходы для автовладельца. Придется оплатить не только всю сумму, но и дополнительно исполнительский сбор. Как избежать лишних трат? Все просто: не нарушайте ПДД, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что по итогам 2024 года Новосибирская область заняла третье место в рейтинге российских регионов по количеству ДТП, оформленных с помощью европротокола — по упрощенной схеме, без участия сотрудников ГИБДД, через мобильное приложение «Госуслуги». В столице Сибири было зафиксировано 30 568 таких происшествий.

Стоит отметить, что по данным ГАИ в России за 2024 году было оформлено более 255 миллиона административных дел о нарушениях правил дорожного движения. Из них 93% было зафиксировано с помощью дорожных камер. Общий объем штрафов за этот период составил 176,3 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы для новосибирских дальнобойщиков вырастут в четыре раза. За уклонение от расчета за проезд по платным дорогам оштрафуют на 20 000 рублей.