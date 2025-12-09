Рекламодателям

Кирпичный завод продают в Новосибирске за 260 миллионов рублей

  • 09/12/2025, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Ранее участники этого рынка стройматериалов сетовали на падение производства

В Новосибирске выставили на продажу завод по производству керамического кирпича. Продавец просит за него 260 миллионов рублей. Предприятие производит кирпич марок M75, M100, M125, M150.  Годовая производственная мощность завода составляет до 9 миллионов кирпичей.

Комплекс, выставленный на продажу, включает производственные корпуса, склады, вспомогательные постройки, более пяти гектаров земли и дополнительный арендуемый участок. Также в состав входят погрузочная техника, транспорт, краны и хозяйственные помещения. У завода есть лицензии на пользование недрами, эксплуатацию опасных объектов и водозаборную скважину, а также собственный карьер.

Напомним, в начале 2025 года участники строительного рынка говорили о падении спроса на кирпич, а также о сокращении его производства.  Пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ отмечала, что один из производителей кирпича заявлял, что выпускает только половину продукции от возможного объема из-за снижения госзаказа и объемов строительства в целом. С осени компания, чтобы удержать персонал, планировала перейти на сокращенный режим рабочего дня.

По данным Новосибирскстата, за девять месяцев 2025 года предприятия региона произвели 205,5 млн штук стандартного керамического кирпича, на 5,2% больше, чем годом ранее. На область приходится около 49% продукции, произведенной в СФО.

Для сравнения, в 2023 году предприятиями региона произведено 292,56 млн штук кирпича, в 2024-м — 275,85 млн штук.

Ранее редакция сообщала о том, что в Линево выставили на продажу домостроительный комбинат.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа завод


