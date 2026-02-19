Поиск здесь...
«ЭкоНива» переносит запуск завода в Новосибирской области на 2027 год

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ранее старт проекта планировался в 2026 году

В 2027 году завод по переработке молока, который холдинг «ЭкоНива» возводит в Маслянинском районе Новосибирской области уже несколько лет, начнет выпускать продукцию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— Общая производительность — 420 тысяч тонн в год. Работы идут в плановом режиме, согласно графику. Конструктив возведен. Идет монтаж оборудования внутри помещений. Инвестиции известны… Согласно рабочему графику, первая продукция — это 2027 год, — сообщил чиновник.

В ноябре прошлого года на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока представители холдинга «ЭкоНива» сообщали, что запуск производства планируется в 2026 году и к лету 2027 года предприятие выйдет на полную мощность.

Напомним, о том, что холдинг планирует построить в регионе завод по переработке молока стало известно в 2017 году. Первоначально работы планировалось завершить в 2020 году. Реализацией проекта занимается ООО «Сибирская академия молочных наук», входящее в группу компаний «ЭкоНива». В агрохолдинге заявляли, что завод станет крупнейшим активом компании. Предприятие будет перерабатывать 1150 тонн молока ежедневно, производя твердые и полутвердые сыры, сливочное масло и сухую молочную сыворотку. Часть продукции планировалось экспортировать в Китай.

Ранее редакция сообщала о том, что «ЭкоНива» продает более 50% акций в новосибирской компании.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

