76% новосибирских работодателей привлекают к решению рабочих задач самозанятых.

Опрос проводился среди 1680 российских руководителей организаций и начальников отделов компаний в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Новосибирской области. Как считают 70% ответивших, с самозанятыми гораздо удобнее решать разовые проектные задачи. По мнению 30% опрошенных, такие сотрудники — наиболее выгодные с экономической точки зрения. Для 10% играет важную роль простота оформления трудовых взаимоотношений с самозанятыми. Еще 20% респондентов обращаются к их услугам, когда в штате нет специалиста с необходимыми навыками, сообщает пресс-служба Зарплаты.ру.

— По данным исследования, 40% респондентов обращается к самозанятым не реже, чем раз в полгода. Регулярно работают с ними 50% опрошенных, а 10% прибегают к помощи самозанятых только по мере возникновения специфических задач, — говорится в сообщении пресс-службы Зарплаты.ру.

Чаще всего самозанятых привлекают (множественный вариант выбора ответов):

для выполнения задач в сфере ИТ — 40%,

для решения задач, связанных с дизайном — 30%,

для курьерской доставки — 20%,

для выполнения задач в сфере маркетинга, PR и рекламы — 20%,

для выполнения работ, связанных с физическим трудом —16%,

для копирайтинга — 10%.

Из тех, кто не сотрудничает с самозанятыми, 67% отметили сложности с контролем рабочего процесса при работе с самозанятыми, а еще 33% сетуют на трудности сбора отчетных документов у исполнителей заказа.

Сотрудничать с самозанятыми в перспективе однозначно отказались 63% респондентов. Более трети (37%) все-таки намерены прибегать к их услугам.

Ранее редакция сообщала о том, что до 2030 года в центре Новосибирска могут построить 70 тысяч кв. м. нового жилья.