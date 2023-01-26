Рекламодателям

76% новосибирских работодателей привлекают к решению рабочих задач самозанятых.

  • 26/01/2023, 13:19
работа для самозанятых
Чаще всего этой категорией сотрудников интересуются в сфере ИТ.

Опрос проводился среди 1680 российских руководителей организаций и начальников отделов компаний в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Новосибирской области.  Как считают 70% ответивших, с самозанятыми гораздо удобнее решать разовые проектные задачи. По мнению 30% опрошенных, такие сотрудники — наиболее выгодные с экономической точки зрения. Для 10% играет важную роль простота оформления трудовых взаимоотношений с самозанятыми. Еще 20% респондентов обращаются к их услугам, когда в штате нет специалиста с необходимыми навыками, сообщает пресс-служба Зарплаты.ру.

— По данным исследования, 40% респондентов обращается к самозанятым не реже, чем раз в полгода. Регулярно работают с ними 50% опрошенных, а 10% прибегают к помощи самозанятых только по мере возникновения специфических задач, — говорится в сообщении пресс-службы Зарплаты.ру.

Чаще всего самозанятых привлекают (множественный вариант выбора ответов):

  • для выполнения задач в сфере ИТ — 40%,
  • для решения задач, связанных с дизайном — 30%,
  • для курьерской доставки — 20%,
  • для выполнения задач в сфере маркетинга, PR и рекламы — 20%,
  • для выполнения работ, связанных с физическим трудом —16%,
  • для копирайтинга — 10%.

Из тех, кто не сотрудничает с самозанятыми, 67% отметили сложности с контролем рабочего процесса при работе с самозанятыми, а еще 33% сетуют на трудности сбора отчетных документов у исполнителей заказа.

Сотрудничать с самозанятыми в перспективе однозначно отказались 63% респондентов. Более трети (37%) все-таки намерены прибегать к их услугам.

 

Ранее редакция сообщала о том, что до 2030 года в центре Новосибирска могут построить 70 тысяч кв. м. нового жилья.

Фото с сайта Зарплата.ру

326

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : работа для самозанятых


Спецоперация на Украине

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной
25/01/23 14:25
Участники спецоперации смогут преподавать в школах ОБЖ
19/01/23 17:27
реализация национальных проектов

Национальные проекты депутаты предлагают оценивать по новым критериям

А именно — по объёму услуг, получаемых гражданами в результате их реализации.
Читать статью >>
депутаты на спецоперацию

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя

Глава региона призвал присутствующих аккуратно использовать приходящую с передовой информацию, чтобы не навредить коллегам.
Читать статью >>
зелёные зоны Новосибирск

Земельный участок в Сосновом бору Новосибирска может сменить назначение

На территории планируется строительство нового корпуса крупного новосибирского предприятия.
Читать статью >>
Архитектурный облик города

Для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов

Муниципалитетам дали право решать: сохранить историческую часть городов или весь город целиком перевести на единый архитектурный облик.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

Национальные проекты депутаты предлагают оценивать по новым критериям

26/01/2023, 14:08

Спрос на специалистов со знанием китайского языка в Новосибирской области вырос в 27 раз

26/01/2023, 13:24

Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя

26/01/2023, 13:05

В Кировском районе открыты продажи квартир во второй очереди квартала «Цветной бульвар». Стоимость жилья — от 3 млн рублей

26/01/2023, 12:53
Популярное

Госдума приняла закон о сборе ДНК

26/01/2023, 13:51

Расписание магнитных бурь в феврале 2023 года: к чему нужно быть готовым?

25/01/2023, 16:53

Чебурашек проверят на качество

25/01/2023, 16:19
Новости компаний

Клиенты Сбера в Сибири купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

26/01/2023, 11:33

В Новосибирске «Ростелеком» познакомил будущих ИТ-специалистов с работой Центра обработки данных

26/01/2023, 10:22

Сибирский Сбер принял участие в расширенном заседании коллегии Минцифры

26/01/2023, 10:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска