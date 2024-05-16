Дептранс Новосибирска заплатит почти 300 тысяч автомобилисту за ущерб от ДТП

Департамент транспорта Новосибирска выплатит компенсацию за ущерб, причинённый в результате ДТП.

Дзержинский районный суд постановил, что МУП Новосибирска «Горводоканал» и МКУ г. Новосибирска «Дзержинка» не должны нести ответственность за произошедшее, поскольку не являются организациями, ответственными за состояние дорог.

Суд назначил автотехническую экспертизу, которая установила повреждения автомобиля. Стоимость ремонта оценивается в 129 900 рублей.

Суд пришёл к выводу, что ответственность за произошедшее должен нести Департамент транспорта мэрии Новосибирска. Он не исполнил свои обязанности по содержанию дорожного покрытия на участке дороги, где произошла авария.

Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО и. о. главы дептранса Новосибирска Олесю Богомазову.