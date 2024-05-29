8 человек с штрафами за административные нарушение нашли на станции в Новосибирске

Сотрудники МВД на станции Новосибирск-Главный выявили 8 человек из Новосибирска, которые не оплатили штрафы за административные правонарушения.

Суд рассмотрел материалы, собранные транспортными полицейскими, и назначил одному из нарушителей наказание в виде административного ареста на 24 часа.

Также по сообщению Транспортной полиции Сибири, остальным нарушителям были выписаны штрафы.

Кроме того, в ходе рейдов, проведённых совместно с судебными приставами в Куйбышевском и Барабинском районах, были привлечены к административной ответственности 9 граждан за неуплату ранее выписанных штрафов. 31 постановление было направлено в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по регионам России для принудительного взыскания штрафов.

Ранее редакция сообщала о тмо, что оплатить 98 штрафов пришлось жителю Новосибирска.