8 человек с штрафами за административные нарушение нашли на станции в Новосибирске

Сотрудники МВД на станции Новосибирск-Главный выявили 8 человек из Новосибирска, которые не оплатили штрафы за административные правонарушения.
Суд рассмотрел материалы, собранные транспортными полицейскими, и назначил одному из нарушителей наказание в виде административного ареста на 24 часа.
Также по сообщению Транспортной полиции Сибири, остальным нарушителям были выписаны штрафы.
Кроме того, в ходе рейдов, проведённых совместно с судебными приставами в Куйбышевском и Барабинском районах, были привлечены к административной ответственности 9 граждан за неуплату ранее выписанных штрафов. 31 постановление было направлено в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по регионам России для принудительного взыскания штрафов.
Ранее редакция сообщала о тмо, что оплатить 98 штрафов пришлось жителю Новосибирска.
Источник фото: Транспортная полиция Сибири в Телеграм
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