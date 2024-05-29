Грибники в ужасе убежали от медвежонка в Тогучинском районе

Около ныне несуществующего на карте села Листвянное грибники заметили медведя.

Как передает издание «Тогучинская газета» слова очевидцев, грибники приехали, чтобы набрать сморчков и неожиданно заметили медведя.

– Немного увлекшись, вели разговор о дарах природы и не услышали дикого зверя. Когда опомнились, небольшой медвежонок уже начал нас преследовать, – отметил очевидец.

По его словам, высока вероятность, что косолапый просто заинтересовался незваными гостями. Благо машина «охотников» была поблизости, и те успели добежать до нее.

– Завели мотор и стали уносить ноги, медвежонок сначала погнался за нами наперерез автомобилю, – рассказал участник событий.

Медведь, перебежав дорогу, вскарабкался на дерево и остался там. Причины такого поведения до сих пор никто из участников не может объяснить.

Ранее редакция сообщала о том, что медведя, задравшего двух коров, убили в Новосибирской области.