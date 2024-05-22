Оплатить 98 штрафов пришлось жителю Новосибирска

Новосибирец, занимающийся покупкой и продажей авто, оплатил порядка 98 штрафов за нарушение ПДД клиентами.

– В отношении 29-летнего гражданина возбуждено 98 исполнительных производств о взыскании административных штрафов в области дорожного движения на сумму 79 500 рублей. Должник требование судебного пристава-исполнителя игнорировал, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Также он обратился в суд за признанием незаконно вынесенных штрафов. Он аргументировал свое требование тем, что не является фактическим владельцем автомобиля.

– Суд, рассмотрев требования, отклонил их, – подчеркнули в суде.

Чтобы побудить гражданина к активным действиям пристав вынесла ряд ограничений и запретов. В итоге должник все-таки оплатил 98 административных штрафов, а также исполнительский сбор 94 тысячи рублей.

– Как только деньги поступили на депозитный счет и были распределены, все ограничения в отношении должника сняли, – подчеркнули в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска заплатил долг, чтобы не лишиться своей Toyota Camry.