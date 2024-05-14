8 млрд рублей налогов должны новосибирцы в бюджет области

По итогам 1 квартала 2024 года недоимка по налогам, зачисляемая в консолидированный бюджет Новосибирской области, составила 7,9 млрд рублей. Это 10% от общих доходов бюджета (76 млрд рублей). Годом ранее недоимка составляла 14% от доходов бюджета (71,3 млрд рублей), напоминает Минфин Новосибирской области.

2,7 млрд от общей суммы недоимки приходится на налог на прибыль организаций, 1,6 млрд — составляет недоимка по налогу на совокупный доход, 1,1 млрд на транспортный налог и 1 млрд на НДФЛ. Жители региона также накопили долги по налогу на имущество на 331 млн рублей. У организация сформировалась недоимка по земельному налогу — 455 млн рублей и налогу на имущество — 343 млн рублей.

Как поясняют в Минфине, больше всего с начала года недоимку по налогам снизил р.п. Кольцово — на 86,6%, а также Усть-Таркский район — на 26,1%.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин региона тревожит снижение поступления по основному налогу — на прибыль организаций.