На две недели ограничили движение по улице Владимировской в Новосибирске

Администрация Новосибирска предупреждает водителей о временном ограничении движения по улице Владимировской, которое будет действовать до 27 мая.
На участке чётной стороны улицы, рядом с домом №4, дорогу сузили на 4 метра. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Работы выполняет компания «НТСК».
Водителей просят быть внимательными, соблюдать знаки и информационные щиты.
Ранее редакция сообщала о том, что маршруты общественного транспорта изменятся в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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