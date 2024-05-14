На две недели ограничили движение по улице Владимировской в Новосибирске

Администрация Новосибирска предупреждает водителей о временном ограничении движения по улице Владимировской, которое будет действовать до 27 мая.

На участке чётной стороны улицы, рядом с домом №4, дорогу сузили на 4 метра. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе. Работы выполняет компания «НТСК».

Водителей просят быть внимательными, соблюдать знаки и информационные щиты.

Ранее редакция сообщала о том, что маршруты общественного транспорта изменятся в Новосибирске.