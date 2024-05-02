Маркетинг – роскошь или необходимость

На сегодняшний день маркетингом можно назвать буквально все: от статуса в мессенджере до огромного баннера на улицах города. Кроме того, в понятие «маркетинг» также сосредоточили множество действий, которые раньше были не близки друг другу. Это объясняется тем, что к классическому маркетингу добавился интернет — маркетинг.

При этом большинство мнений на тему маркетинга в интернет-пространстве сводятся к одной идее: повышайте конверсию, увеличивайте вовлеченность, работайте над качеством трафика. И все это верно, но делать так становится сложнее с каждым годом.

В ходе заседания спикер Анна Собянина (собственник и управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга A.STUDIO) озвучила большое количество актуальных в настоящее время кейсов по маркетингу. Она напомнила, что в маркетинге много мелочей, важных при любой услуге или товаре. Продавцу, производителю важно понимать свою целевую аудиторию и планировать инвестиции в маркетинг последовательно и с рыночными исследованиями.

Спикер подчеркнула, что в отсутствие маркетинга понять и удовлетворить потребности потребителя нереально. По словам Анны Собяниной, каждый собственник, инвестор, начиная свой бизнес, должен сначала создать маркетинговую стратегию и по ходу её мониторить, корректируя в зависимости от стадий продукта, услуги.

По мнению спикера Валентины Мошкиной (руководителя Управления HR-бренда и внутренних коммуникаций, компания «ЦФТ»), маркетинг необходим всем: и монополистам, чтобы не потерять монополию, и мастеровым, чтобы грамотно отстроится от других брендов.

Рынок В2В, с точки зрения маркетинга, проще тем, что здесь вы можете посчитать своего потребителя. «Линия маркетинга должна быть протянута сквозь всю цепочку продаж, в том числе, когда продажи через франшизу».

Валентин Мошкин коснулся темы аналитики в маркетинге, упомянув удобные для этих целей сервисы у Яндекс и Сбера, а также тепловые карты сотовых операторов, которые способны обеспечить интересные данные для бизнеса о территории потребителей.

Спикер Галина Шмидт (заместитель генерального директора по маркетингу компании «СПК», к.э.н) сообщила о пагубной стратегии бизнеса: «прокачаем команды продаж – они протолкнут товар ногой на рынок!». Спикер отметила, что сегодня это краткосрочная история. И хотя управление бизнесом по принципу маркетинга – дорого, это имеет определенный результат.

Маркетплейсы — новое будущее, поэтому важно продуктивно зайти и удержаться на них. Галина Шмидт заметила, что прошлые результаты и данные маркетинговой аналитики нельзя экстраполировать на будущий бизнес, так как это чревато ошибками. Поэтому стоит ориентировать прогнозы через Карту трендов.

Своей историей создания бизнеса сферы красоты и бренда фабрики поделилась спикер Александра Лодде (основатель и директор Многопрофильного семейного центра «Фабрика красоты и здоровья»).

Путь в маркетинге Александры начинался с сайта, со сбора запросов клиентов и создания фабрики под их потребности. По словам спикера, основная задача в коллективе – сделать из каждого специалиста продажника, который бы продвигал услуги во время работы с клиентом. Спикер рассказала, что для прогнозов в маркетинге они использовали фасилитацию по Картам трендов, что дало результаты.

По окончании дискуссии все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

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