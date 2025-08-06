80 ветеранов СВО стали предпринимателями благодаря господдержке

Как отметила Ольга Лаврова, начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области, в регионе создана комплексная система помощи участникам и ветеранам СВО. Она направлена на то, чтобы помочь им успешно интегрироваться в мирную жизнь и чувствовать себя полноценно. Правительство области уделяет особое внимание вопросам трудоустройства и помощи в создании собственного дела. Благодаря всесторонней поддержке, люди, вернувшиеся из зоны СВО, могут найти хорошую работу или начать свой бизнес, обеспечивая стабильность себе и своим семьям.

Центры занятости населения Новосибирской области оказывают адресную помощь участникам СВО и их семьям, помогая им трудоустроиться, получить новую профессию или повысить квалификацию. Открытие своего дела становится все более популярным. Среди успешных направлений бизнеса – пассажирские и грузовые перевозки, строительные работы, ремонт автомобилей, производство изделий из металла и бетона, а также различные услуги. С начала реализации программы более 80 ветеранов СВО открыли свой бизнес с помощью специалистов.

Например, житель поселка Верх-Тула Александр Гуща после возвращения из зоны спецоперации решил реализовать свою давнюю мечту – заняться предпринимательством в сфере, где у него уже был опыт до службы. В январе он обратился в центр занятости населения Новосибирского района, где получил всестороннюю помощь – от разработки бизнес-плана до оформления документов. Защитив свой проект, Александр в июне получил 350 тысяч рублей, которые потратил на обустройство покрасочного бокса и приобретение оборудования для кузовного ремонта.