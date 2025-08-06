В залоге у банков в Новосибирске 420 квартир с просроченной ипотекой

На начало июля 2025 года сумма просроченной задолженности по ипотеке в Новосибирской области составила 3,27 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом она выросла на 117% (1,5 млрд). В процентном соотношении доля просрочки в совокупном ипотечном портфеле увеличилась с 0,32% до 0,7% или в 2,2 раза, отметил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев со ссылкой на данные ЦБ.

— В абсолютном выражении цифры не кажутся большими: сейчас у банков в залоге около 450 ипотечных квартир, по которым нарушен график платежей. Однако динамика роста запредельная, — констатировал эксперт.

Помимо Новосибирской области просроченная ипотека серьезно выросла в Красноярском крае — до 3,349 млрд (удельный вес в портфеле 0,87%), в Иркутской области — 2,13 млрд (0,74%) и Республике Тыва — 2,1 млрд (2,49%).

В первом полугодии 2025 года в Новосибирской области было предоставлено 7243 ипотечных жилищных кредита, в том числе, 3705 под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. При этом Сергей Николаев отмечает, что ежемесячный платеж по ипотечному кредиту 6 млн рублей, взятый сроком на 25 лет по итогам июля 2025 года в Новосибирске составлял 99,7 тысяч рублей. Это на 63,4% больше медианной заработной платы жителя города и на 95% больше потенциального остатка денежных средств среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года на торги в Сибирском федеральном округе было выставлено 115 квартир ипотечников, которые не смогли оплачивать кредит. Лоты продавались в рамках исполнительного производства. В Новосибирске на продажу за 6 месяцев 2025 года было выставлено 28 квартир. Их совокупная цена на старте составляла 60,1 млн рублей. В ходе торгов объекты подорожали на 12,4%. В итоге кредиторы вернули 67,6 млн рублей. В среднем стоимость одного жилого помещения на торгах в области составляла 2,4 млн рублей. Для сравнения, в 2024 году в регионе продано 96 квартир на 275 млн рублей (рост цены в ходе торгов +17%), по средней цене квартиры 2,4 млн рублей.

Объем просроченной задолженности по ипотеке резко начал расти в 2025 году во всех регионах России. В Новосибирской области рост составил 79%. Для сравнения, на 1 января 2024 года просрочка по жилищным кредитам в регионе составляла 1,3 млрд рублей, на 1 января 2025 — 1,5 млрд, а на 1 мая уже 2,7 млрд рублей. Эксперты отмечают, что в просрочку начали уходить заемщики, которые взяли кредиты после июля 2024-го года, когда ключевая ставка была установлена на уровне 18%, и не смогли справиться с их обслуживанием.

Ранее редакция сообщала о том, что на взыскание приставам в Новосибирске передали долги жителей региона по ЖКХ на 560 млн рублей.