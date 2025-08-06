Ограничения мобильной связи мешают поисковикам в работе

Ограничения в работе мобильного интернета наблюдаются в разных регионах России и затрагивают разные сферы деятельности. Из-за сбоев в работе GPS-навигации возникают проблемы и в работе поисковых отрядов.

— В нашем регионе на данный момент не было серьёзных проблем с навигацией, связанных с работой средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы — Ред.). Что же касается трудностей с мобильным интернетом, то это затрудняет распространение ориентировок по сети, а следовательно, поиск свидетелей, которые могли видеть пропавшего человека, — рассказал Om1 Новосибирск представитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области Федор Мичурин.

Тем не менее, в ряде регионов (Алтайский край, Тульская, Липецкая, Орловская и Ленинградская области) из-за нестабильной работы навигационных систем поисковики всё чаще вынуждены использовать традиционные методы ориентирования — компасы и бумажные карты. Это значительно замедляет процесс: больше времени уходит на подготовку и сами поиски.

Кроме того, нестабильность сигнала ограничивает использование квадрокоптеров.

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